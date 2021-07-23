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Зеленський змінив главу зовнішньої розвідки України: хто такий Олександр Литвиненко

23 липня, 13:16

Сергій Мартинець

Останнім місцем роботи нового розвідника був Національний інститут стратегічних досліджень

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на його місце Олександра Литвиненка.

Відповідні укази опубліковані на сайті ОПУ.

Так, спочатку президент звільнив Кондратюка з СЗР (він працював з 5 червня 2020 року). Наступним указом зняв Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень та призначив у СЗР.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі.

Що відомо про нового розвідника

Олександр Литвиненко Народився 27 квітня 1972 року в Києві.

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У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS, Велика Британія), у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", у 1994 році – Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ за фахом "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Олександр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Він є доктором політичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Має нагороду – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Генерал-майор запасу.

Кар'єра

Як повідомляли новини "Сьогодні", у минулому році Зеленський розповідав про плани на військову розвідку до 2025 року, а керівник Головного управління розвідки у свою чергу називав основні загрози для України.

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Володимир Зеленський СВР служба зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко

Джерело: Сьогодні

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