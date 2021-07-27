Зеленский снова обошел бы Порошенко на выборах: результаты опроса украинцев

Украинцам задали вопрос, кого бы они поддержали, если бы выборы состоялись в ближайшее время – результат вполне прогнозируемый

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Если бы сейчас проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев, что на 14% больше, чем у его основного соперника Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг".

Украинцам задали вопрос, кого бы они поддержали, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Сколько набрали бы политики:

президент Владимир Зеленский – 27,7%;

пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко – 13,4%;

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 11,4%;

один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 10,1%;

лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 7,8%;

экс-премьер, лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман – 6,1%;

экс-нардеп Евгений Мураев – 6%;

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 4,1%.

В то же время 46% опрошенных ответили, что ни в коем случае не проголосовали бы за Порошенко, 36% – за Тимошенко, 34% – за Бойко, 29% – за Зеленского, 26% – за Ляшко.

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Зеленскому доверяют 45% опрошенных, а не доверяют 52%; Тимошенко доверяют 31%, не доверяют 68%; Бойко доверяют 27%, не доверяют 57%; Порошенко доверяют 26%, не доверяют 72%, нардепу Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют 70%.

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Опрос был проведен 23-25 июля телефонным интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

На прошлых президентских выборах Зеленский набрал аж 73% голосов, опередив главного конкурента Порошенко почти на 50%.

В течение двух лет президентства Зеленского его рейтинг упал и, по разным опросам, не превышал и 50%, но в любом случае на данный момент он пользуется наибольшей поддержкой среди политиков. Например, в марте текущего года Киевский международный институт социологии определил, что доверие к Зеленскому резко выросло.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае было два года президентства Зеленского. Украинцы оценили, в какой сфере президент справился лучше всего, а где не преуспел.

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