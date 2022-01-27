Зеленский уволил командующего Нацгвардии после стрельбы в Днепре

Приказ об увольнении Николая Балана Владимир Зеленский подписал 27 января/Коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поддержал отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана после того, как солдат караульной службы в Днепре устроил кровавую стрельбу 27 января. Глава государства издал указ о его освобождении от занимаемой должности.

Об этом говорится на сайте президента.

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Детали

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в указе президента.

В то же время Зеленский назначил исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Им стал Юрий Лебедь. Он будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ.

Отставка Балана

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре. Николай Балан также отстранил командование полка, в котором произошла трагедия, чтобы нацгвардейцы не могли влиять на расследование.