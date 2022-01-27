Зеленский уволил командующего Нацгвардии после стрельбы в Днепре

Приказ об увольнении Николая Балана Владимир Зеленский подписал 27 января/Коллаж: "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский поддержал отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана после того, как солдат караульной службы в Днепре устроил кровавую стрельбу 27 января. Глава государства издал указ о его освобождении от занимаемой должности.
Об этом говорится на сайте президента.
Детали
"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в указе президента.
В то же время Зеленский назначил исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Им стал Юрий Лебедь. Он будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ.
Отставка Балана
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре. Николай Балан также отстранил командование полка, в котором произошла трагедия, чтобы нацгвардейцы не могли влиять на расследование.
По словам Балана, утром 27 января он захотел написать рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии. Это связано с тем, что за любые действия несет ответственность командир или командующий.
Детали трагедии
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".