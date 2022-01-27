Зеленський звільнив командувача Нацгвардії після стрілянини у Дніпрі

Наказ про звільнення Миколи Балана Володимир Зеленський підписав 27 січня/Колаж: "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Національної гвардії Миколи Балана після того, як солдат вартової служби у Дніпрі влаштував криваву стрілянину 27 січня. Глава держави видав указ про його звільнення з посади.
Про це йдеться на сайті президента.
Деталі
"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", — йдеться в указі президента.
Водночас Зеленський призначив виконувача обов'язків командувача Нацгвардії. Ним став Юрій Лебідь. Він обійматиме відповідну посаду, доки не буде призначено нового командувача НГУ.
Відставка Балана
Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Микола Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоби нацгвардійці не могли впливати на розслідування.
За словами Балана, вранці 27 січня він захотів написати рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії. Це пов’язано з тим, що за будь-які дії відповідає командир чи командувач.
Деталі трагедії
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло 5 осіб, 5 – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".