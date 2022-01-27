Зеленський звільнив командувача Нацгвардії після стрілянини у Дніпрі

Наказ про звільнення Миколи Балана Володимир Зеленський підписав 27 січня/Колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Національної гвардії Миколи Балана після того, як солдат вартової служби у Дніпрі влаштував криваву стрілянину 27 січня. Глава держави видав указ про його звільнення з посади.

Про це йдеться на сайті президента.

Реклама

Деталі

"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", — йдеться в указі президента.

Водночас Зеленський призначив виконувача обов'язків командувача Нацгвардії. Ним став Юрій Лебідь. Він обійматиме відповідну посаду, доки не буде призначено нового командувача НГУ.

Відставка Балана

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Микола Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоби нацгвардійці не могли впливати на розслідування.