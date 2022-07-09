Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника и 4 его коллег по дипфронту – документ

Андрей Мельник уволен. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Соответствующий документ глава государства подписал сегодня, 9 июля.

Об этом сказано в указе президента Украины.

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"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", – говорится в документе.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Мельника могут назначить замминистра МИД.

"Ждем подтверждения", – сказал Гончаренко.

Кроме того, Зеленский также уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии, Индии, на Мальдивах, Шри-Ланке, в Бангладеше и Непале. В последних пяти странах был один посол – Игорь Полих.

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К слову, Андрей Мельник – известный украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии с 2014 года. А также Чрезвычайный и Полномочный Посол (2016).

21 августа 2020 стал кавалером ордена "За заслуги" II степени. 22 декабря 2021 стал кавалером ордена "За заслуги" I степени.

Зеленский уволил пять послов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Исламской Республике Ливан, Грузии, Словацкой Республике, Португальской Республике и Ливанской Республике. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства.

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В указе №439/2022 говорится об увольнении Сергея Бурдыляка с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иране.

Согласно документу №440/2022, Игорь Долгов уволен с должности посла Украины в Грузии.

Согласно указу №441/2022, Юрий Мушка уволен с должности главы дипломатической миссии Украины в Словакии.

Указом №442/2022 с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Португалии увольняется Инна Огнивец.

Указ №443/2022 предусматривает увольнение Игоря Осташа с должности посла Украины в Ливане.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное выполнение должностных обязанностей.

Напомним, в марте этого года Зеленский заявил, что Украина отозвала своих послов из Кыргызстана и Грузии. Эти страны либо поддержали агрессию России, либо препятствовали помощи Украине.