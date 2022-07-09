Зеленський звільнив посла у Німеччині Андрія Мельника – документ

Андрія Мельника звільнено. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Відповідний документ глава держави підписав сьогодні, 9 липня.

Про це сказано в указі президента України.

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"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", – йдеться у документі.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Мельника можуть призначити заступником міністра МЗС.

"Чекаємо на підтвердження", – сказав Гончаренко.

До речі, Андрій Мельник – український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України у Німеччині з 2014 року. А також Надзвичайний та Повноважний Посол (2016).

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21 серпня 2020 року став кавалером ордену "За заслуги" II ступеню. 22 грудня 2021 року став кавалером ордена "За заслуги" І ступеню.

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