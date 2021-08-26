Зеленский уволил посла в Канаде, а в Киеве сгорел дом – главные новости за ночь

Андрея Шевченко уволили с поста посла, а в Киеве горел дом / Фото: Коллаж: Сегодня
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Киеве сгорел дом
В Киеве на Позняках на улице Григоренко, 12 А, вспыхнул частный дом. Площадь пожара составила 100 "квадратов", очевидцы сообщали о взрывах. Пожар потушили, владельцы не исключают поджог – якобы у них был конфликт с кем-то.
Корбан подарил Днепру яхту
Бизнесмен и политик Геннадий Корбан подарил Городскому дворцу детей и юношества Днепровского городского совета 38-метровую речную яхту "Аталанта" для занятий кружков юных моряков и речников.
Увольнение посла в Канаде
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с поста посла Украины в Канаде известного журналиста Андрея Шевченко, который занимал должность посла почти шесть лет.
Расследование о завладении Януковичами "Межигорьем"
Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное заочное досудебное расследование в отношении сбежавшего из страны четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
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