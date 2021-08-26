Зеленський звільнив посла в Канаді, а в Києві згорів будинок – головні новини за ніч

Андрія Шевченка звільнили з посади посла, а в Києві горів будинок / Фото: Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Києві згорів будинок
У Києві на Позняках на вулиці Григоренка, 12а, спалахнув приватний будинок. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів, а очевидці повідомляли про вибухи. Пожежу загасили, власники не виключають підпал – нібито у них був конфлікт з кимось.
Корбан подарував Дніпру яхту
Бізнесмен і політик Геннадій Корбан подарував Міському палацу дітей та юнацтва Дніпровської міської ради 38-метрову річкову яхту "Аталанта" для занять гуртків юних моряків і річковиків.
Звільнення посла в Канаді
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади посла України в Канаді відомого журналіста Андрія Шевченка, який обіймав посаду посла майже шість років.
Розслідування про заволодіння Януковичами "Межигір'ям"
Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне заочне досудове розслідування стосовно четвертого президента України Віктора Януковича, втік з країни, і його сина Олександра про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я".
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