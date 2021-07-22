Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Теперь граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, не будут штрафовать в период действия карантина или во время блокирования деятельности КПВВ за нарушения порядка въезда-выезда. В частности, речь идет о:
- возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;
- воссоединении семьи;
- тяжелой болезни, смерти близких родственников;
- покупке лекарств или прохождении лечения;
- выезде с временно оккупированной территории Украины лица с документами, подтверждающими право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
- пересечение КПВВ ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- необходимости принятия наследства.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.
Напомним, главарь так называемой "ЛНР" издал приказ, которым запретил жителям ОРЛО пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц.
Смотрите также в нашем сюжете о приглашении Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон:
Новости на эту же тему: