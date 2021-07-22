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Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО

22 июля, 14:00

Сергей Мартынец

Глава государства подписал закон, в котором определены категории граждан и основания для пересечения линии разграничения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Теперь граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, не будут штрафовать в период действия карантина или во время блокирования деятельности КПВВ за нарушения порядка въезда-выезда. В частности, речь идет о:

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.

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Напомним, главарь так называемой "ЛНР" издал приказ, которым запретил жителям ОРЛО пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц.

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Источник: Сегодня

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