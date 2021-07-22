Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО

Глава держави підписав закон, в якому визначені категорії громадян та підстави для перетину лінії розмежування

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово дозволяє не застосовувати штрафні санкції за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Тепер громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не штрафуватимуть у період дії карантину або під час блокування діяльності КПВВ за порушення порядку в'їзду-виїзду. Зокрема, мова йде про:

повернення до місця проживання громадян України та членів їх сімей;

возз'єднання сім'ї;

важкої хвороби, смерті близьких родичів;

покупки ліків або проходження лікування;

виїзд з тимчасово окупованої території України особи з документами, що підтверджують право на постійне або тимчасове проживання в іншій державі;

перетин КПВВ дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків для оформлення дитині документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України;

необхідності прийняття спадщини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

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Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" видав наказ, яким заборонив жителям ОРЛО перетинати лінію розмежування частіше одного раза на місяць.

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