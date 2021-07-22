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Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО

22 липня, 14:00

Сергій Мартинець

Глава держави підписав закон, в якому визначені категорії громадян та підстави для перетину лінії розмежування

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово дозволяє не застосовувати штрафні санкції за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Тепер громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не штрафуватимуть у період дії карантину або під час блокування діяльності КПВВ за порушення порядку в'їзду-виїзду. Зокрема, мова йде про:

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

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Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" видав наказ, яким заборонив жителям ОРЛО перетинати лінію розмежування частіше одного раза на місяць.

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Крим Донбас закони Володимир Зеленський КПВВ ОРДЛО

Джерело: Сьогодні

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