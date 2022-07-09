Зеленского просят рассмотреть очень пикантную петицию

Зеленский должен дать ответ на петицию / Фото: Коллаж: Сегодня

За 56 дней с момента подачи петиция о легализации однополых браков набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Информация об этом появилась на сайте Офиса президента.

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"В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар" – пишет автор петиции Анастасия Совненко.

Ситуация с ЛГБТ

Несмотря на призывы Папы Римского Франциска узаконить однополые браки, католическая церковь не будет благословлять однополые брачные союзы, поскольку они являются грехом.

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В Харькове прошла "свадьба" между двумя девушками. На ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова две девушки в свадебных платьях обменялись кольцами, клятвами и бросили в толпу букет.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или с "отклонениями" от нормального поведения. Из-за этого разгорелся настоящий скандал.

Елена Зеленская со своей командой выпустили очень хороший проект – Справочник безбарьерности. Это своеобразный онлайн-гид по корректному общению. Так, специалисты описали, что правильно говорить: "гомосексуал" или "гей". Использовать слово "гомосексуалист" неправильно с нравственной точки зрения.

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Слово "голубой" также является оскорбительным. Представители ЛГБТ не ассоциируют себя с этим цветом. К тому же в ЛГБТ-флаге на самом деле 6 цветов и как раз голубого в нем нет.