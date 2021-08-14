Жан Беленюк поблагодарил украинцев за поддержку

Оказавшийся утром в пятницу в центре расистского скандала Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк поблагодарил украинцев за ту поддержку, которую он получил на протяжении всего последующего дня.
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбук.
Похоже на провокацию: политики и эксперты отреагировали на расистский скандал с Беленюком
"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть!... Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею и никто меня не заставит уехать. А неадекваты существуют абсолютно везде!", – написал спортсмен-нардеп.
По словам Беленюка, к расследованию инцидента подключился лично глава МВД Денис Монастырский. У нардепа оперативно взяли показания и начали расследование.
Реакция
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против нардепа от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, которого в центре Киева пытались спровоцировать на конфликт.
Однопартийцы борца один за другим высказывают ему свою поддержку.
Вокруг инцидента
- Сегодня утром народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк написал у себя на странице в Фейсбук, что неизвестные устроили против него расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.
- Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против однопартийца.
- Национальная полиция Украина сообщила на своей странице в Фейсбук, что они устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.
- Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.