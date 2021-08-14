Жан Беленюк подякував українцям за підтримку

Опинившись вранці в п'ятницю в центрі расистського скандалу Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк подякував українцям за ту підтримку, яку він отримав на протязі всього наступного дня.

Про це спортсмен повідомил на своїй сторінці у Фейсбук .

"Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок! Хочу відпочити!... Я люблю свою країну,вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь!", – написав спортсмен-нардеп.

За словами Беленюка, до розслідування інциденту підключився особисто глава МВС Денис Монастирський. У нардепа оперативно взяли свідчення і почали розслідування.

Реакція

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти нардепа від "Слуги народу" і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, якого в центрі Києва намагалися спровокувати на конфлікт.

Однопартійці борця один за одним висловлюють йому свою підтримку .

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Навколо інциденту