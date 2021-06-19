Жара до +33 градусов и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни

Несмотря на ливни и дожди синоптики прогнозируют теплую погоду – где будет жарко

Синоптики дали свежий прогноз погоды на ближайшие дни. Несмотря на то, что на выходных в Украине будет дождливо, но жара не утихнет. А с понедельника украинцев и вовсю ждет жаркая и солнечная погода.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В воскресенье, 20 июня, дожди накроют большинство областей Украины – сухо будет разве что на севере, востоке, в Киевской, Полтавской областях и в Крыму. Температура воздуха 25-31 градус.

В понедельник, 21 июня, дожди утихнут. Небольшие осадки возможны лишь в некоторых западных областях. Температура 25-30 градусов, в Киеве до +32.

Во вторник, 22 июня, в Украине будет очень жарко. На востоке и севере до +33, в Киеве до +32. В остальных областях 28-30 градусов. Дожди снова вернутся и зальют запад, юг, и практически весь центр страны, в том числе и Киев.

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В среду, 23 июня, дожди в западных, южных и центральных областях. Температура 27-30 градусов, в Киеве до +32, на востоке до +33.

А в четверг, 24 июня, непогода накроет практически всю Украину. Солнечно и сухо будет лишь в Харькове, Луганске и Донецке. Но жара никуда не уйдет – температура воздуха 27-31 градус, в Киеве 30-32 градуса, а на востоке до +33.

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

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