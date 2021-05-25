Жара и дожди: кого порадует, а кого огорчит погода во вторник (карта)

Прогноз погоды на 25 мая / Фото: Getty Images
В Украине во вторник, 25 мая, установится жаркая погода, но если на востоке, в центре и юге будет довольно солнечно, то в западных областях продолжатся дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Киеве обещают до 23 градусов тепла и небольшую переменную облачность, подобная погода будет и в остальных северных областях и в центре.
Так, на Черниговщине и Сумщине и в Черкассах будет до 24-25 градусов и сухая солнечная погода с переменной облачностью.
На юге также обещают 22-24 градуса и никаких дождей. Но особенно жарко будет на востоке страны – до 25 градусов, осадки также не предвидятся.
А вот на западе еще немного подождит, но мерзнуть не придется – температура 22-24, а в Закарпатской области и все 25 градусов.
Прогноз погоды на 25 мая в Украине. Фото: meteo.gov.ua
Напомним, согласно недельному прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней по Украине будут кочевать дожди с грозами. В то ж время местами будет солнечно и даже почти 30-градусная жара.
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