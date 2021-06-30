Жара и грозы: прогноз погоды на 30 июня (карта)

В Украине в последний день июня синоптики обещают грозовые дожди практически по всей территории, повезет только четырем областям

В среду, 30 июня, в Украину вернется не только жара, но и почти всю страну накроет грозами. Температура в некоторых областях снова поднимется до 33 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве синоптики прогнозируют от 28 до 30 градусов и ливень с грозой. Подобная погода ждет и северные Сумскую и Черниговскую области, но температура там будет чуть ниже – 26-28 градусов.

Заливать в последний день июня будет и западные области, также там сохранится жаркая погода: температура от 20 до 33 градусов и уже привычные этим летом грозы.

На юге в среду будет мокро, но не всем – грозы прогнозируют в Одесской и Николаевской области, а вот в Херсоне и Крыму будет солнечно и без осадков. Температуру в южном регионе обещают до 31 градуса.

Харьковская, Луганская и Донецкая области – те немногие, где 30 июня будет солнечно и без осадков, температура 27-29 градусов.

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Напомним, июнь в Украине выдался дождливым и жарким – первые две недели страну заливали дожди, а со второй половины месяца началась "адская" жара. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Мы также сообщали, что Украина готовится встретиться с антициклоном Afra, а это значит, что в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Тем временем под Киевом выпал град размером с яйцо.