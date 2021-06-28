На Украину идет антициклон Afra: какие области высушит сильнее всего

Синоптик Наталья Диденко рассказала, где 29 июня будет суше всего, а где все-таки могут быть хоть какие-то осадки

Украина готовится встретиться с антициклоном Afra, а это значит, что в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

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Об этом сообщила в Facebook метеоролог Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что 29 июня днем практически по всей стране будет комфортная температура воздуха – от 24 до 29 градусов, а на Закарпатье 28-32 градуса.

Однако северо-восток Украины накроет атмосферный фронт – в Сумской, Полтавской, Харьковской, а также частично в Черниговской, Черкасской и Киевской областях ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град.

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Локальные дожди также пройдут в Карпатах и ​​в районах Прикарпатья.

В Киеве ожидается максимальная температура воздуха до 26-27 градусов, но при этом может задеть северо-восточная влажность.

В целом неделя не будет сильной жаркой – преимущественно от 25 до 30 градусов, но к выходным температура может подняться на пару градусов.

Напомним, что 28 июня в некоторых областях Украины объявили даже штормовое предупреждение из-за сильного ветра и грозы.

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О погоде, которую прогнозируют украинцам Укргидрометцентр и народные синоптики в следующем месяце, читайте: "Погода на июль: жара как в тропиках и разгул стихии".