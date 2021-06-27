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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

27 июня 2021 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Праздничный выходной готовит украинцам неприятные сюрпризы – синоптики обещают шквалы, град и ливни

В понедельник, 28 июня, погода существенно испортится, в некоторых областях Украины объявлено даже штормовое предупреждение из-за сильного ветра и грозы.

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Об этом заявили в Укргидрометцентре.

Так, на День Конституции в областях, кроме западных и большинства южных, ожидаются грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и области тоже гроза.

Кроме того, 28 июня на востоке, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Киевской области ураган прорвал дамбы и поломал деревья. Спасатели прибыли на место и ликвидировали последствия непогоды, а потом проверили газопровод.

Отметим, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Смотрите также в сюжете, как в Киевской области выпал град:

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