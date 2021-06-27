Жара отступает, но Украину накроют грозы: какой будет погода на День Конституции

Синоптики рассказали, где в понедельник будет прохладнее всего и какие области будут заливать дожди

Непогода в Украине уже натворила немало бед, а в понедельник, 28 июня, дожди прольются в половине областей Украины. Есть и хорошие новости – жара спадет, почти везде будет около 25 градусов.

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Об этом свидетельствует карта Укргидрометцентра.

Прохладнее всего будет в западных областях, 24-26 градусов. Только на Закарпатье до +29.

В центре и на севере приблизительно такая же температура, 24-27 градусов.

Ожидается, что жарче всего будет на востоке и юге, 28-30 градусов.

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Дожди завтра синоптики обещают в центральных, северных и восточных областях. На юге и западе без осадков.

В Киеве приятные 24-26 градусов и гроза.

Также синоптики предупреждают, что 28 июня на востоке, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Отметим, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Тем временем под Киевом выпал град размером с яйцо.