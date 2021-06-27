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Удар непогоды. Без света остались почти 400 населенных пунктов

27 июня 2021 9:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

В результате ветра, дождя и гроз 393 населенных пункта в восьми областях оказались обесточенными

В Украине разбушевалась непогода

В Украине разбушевалась непогода

В Украине из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, без света остались населенные пункты в 8 областях:

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  • Киевская – 129;
  • Черниговская – 73;
  • Житомирская – 57;
  • Черкасская – 50;
  • Винницкая – 26;
  • Львовская – 26;
  • Кировоградская – 20;
  • Одесская – 12.
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в июле синоптики прогнозируют жару как в тропиках и разгул стихии.

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