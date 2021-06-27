В Україні оголошено штормове попередження: де бушуватиме негода

У понеділок, 28 червня, погода істотно зіпсується, в деяких областях України оголошено навіть штормове попередження через сильний вітер і грози.

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Про це заявили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, на День Конституції в областях, крім західних та більшості південних, очікуються грози, у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та області теж гроза.

Крім того, 28 червня на сході, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні у Київській області ураган прорвав дамби і поламав дерева. Рятувальники прибули на місце та ліквідували наслідки негоди, а потім перевірили газопровід.

Зазначимо, що червень в Україні видався і дощовитим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей щодня заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати у липні.

Дивіться також у сюжеті, як у Київській області випав град: