Жара и небольшие дожди: прогноз погоды на 16 июля

Немного подождит на западе, в центре и востоке Украины, но далеко не везде

В Украине в пятницу по-прежнему будет жарко – 33-35 градусов, но некоторые области немного охладят небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в пятницу температура все та же – 32-34 градуса, но обещают и небольшой дождик. Аналогичная ситуация в северных Черниговской и Сумской областях.

Немного подождит и на востоке Украины, но не кругом, осадки прогнозируют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, температура там 32-34 градуса. А в Днепре никаких осадков и жара в 35 градусов.

В центральных Черкассах и Кропивницком также осадков не предвидится и будет +32-34 градуса. Как и на побережье Азовского и Черного морей, в том числе в Крыму.

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Сразу в четырех областях обещают дождь на западе Украины – правда, небольшой, температура в этом регионе в пятницу – в среднем 32-34 градуса.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".