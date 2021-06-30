Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели

Синоптики дали прогноз до 5 июля и рассказали, где будет прохладнее всего и в каких областях будет меньше дождей

Июль в Украине начнется с ежедневных дождей, а температура воздуха будет колебаться от комфортных 22 градусов до +30 в некоторых областях. До конца недели жара спадет почти во всех областях.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В четверг, 1 июля, свежее всего будет на западе страны, 22-27 градусов. В центральных и северных областях 27-29, а на юге и востоке до +31. Дожди будут везде, кроме востока, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Также днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

В пятницу, 2 июля, заливать будет всю Украину. В западных областях будут комфортные 22-25 градусов, на севере, юге и в центре 26-29, а на востоке до +32. В Киеве гроза и до +29.

В субботу, 3 июля, погода особо не изменится: та же температура воздуха, что и в пятницу, и везде дожди.

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В воскресенье, 4 июля, дожди уйдут с запада страны – там будет сухо и солнечно. В остальных областях дожди с грозами. Температура на западе 23-25 градусов, в центре, на севере и юге 25-27, на востоке до +31.

В понедельник, 5 июля, во всех областях дожди и температура 25-27 градусов. На западе будет опускаться до 23 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, обрушившейся на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, который повредил здания.

Отметим, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.