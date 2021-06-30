На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогоде

Украинцев ждут не только дожди и штормовой ветер, но и снова возвращается адская жара

В первый день июля всю Украину накроют дожди с грозами. В то же время к нам возвращается сильная жара, местами ожидается до 33 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Так, 1 июля дожди везде. Во время ливней и гроз возможны шквалистое усиление ветра и град, но локально.

Самой высокой завтра будет температура на юге и востоке Украины, 29-33, а самой низкой – на западе, 24-29 градусов.

В большинстве областей в четверг предполагается 26-30 градусов.

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В Киеве июле начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью 17-20 градусов, завтра днем ​​27-29.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, обрушившейся на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, который повредил здания.

Отметим, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

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