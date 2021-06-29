Жара возвращается: прогноз погоды на 29 июня (карта)

Как обычно, повезет не всем, в ряде областей по-прежнему обещают грозы, но холодно не будет никому

В Украину после нескольких комфортных дней возвращается жара. Во вторник, 29 июня, средняя температура по стране вырастет на несколько градусов, а грозы постепенно сдвигаются на север.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в первый рабочий день этой недели температура снова достигнет почти 30 градусов, также в столице обещают грозу.

Чуть прохладнее, но не менее дождливо будет в северных Черниговской и Сумской областях, а также в Житомире. Кругом обещают грозы.

Лить и грохотать по-прежнему будет и на востоке. Там также станет жарче – 26-28 градусов тепла.

А вот на запад в большинстве областей восстановится сухая и жаркая погода – 26-28 градусов и без осадков. Не повезло, правда, приграничным Закарпатской и Черновицкой областям – там снова грозы.

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Зато на юге туристы наконец смогут сполна насладиться отдыхом у моря – 28-30 градусов и без осадков.

Напомним, июнь в Украине выдался дождливым и жарким – первые две недели страну заливали дожди, а со второй половины месяца началась "адская" жара. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Мы также сообщали, что Украина готовится встретиться с антициклоном Afra, а это значит, что в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Тем временем под Киевом выпал град размером с яйцо.