Ждать ли непогоду? Синоптики дали свежий прогноз на выходные в Украине (карта)

В Украине будет плохая погода на выходных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 15 и 16 января синоптики прогнозируют небольшие осадки в некоторых регионах. Температура воздуха днем составит максимум 2 градуса тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Какой будет погода 15 и 16 января?

В субботу, 15 января, удержится сильный ветер. В дальнейшем он будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.

Также на выходных возможны небольшие осадки. 15 января – везде, кроме западных областей. 16 января – только в восточной части Украины.

Температура воздуха 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем до 2 мороза 2 тепла.

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В Киеве 15 января ожидается сильный ветер, который в воскресенье, 16 января, ослабнет. Небольшие осадки будут местами лишь 15 января. Температура воздуха ночью составит -1-4 градуса, а днем будет около 1 градуса мороза и гололед на дорогах.

Диденко добавила, что ближайшее существенное похолодание ожидается 17-19 января.

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В Украине будет сильный ветер 15 января

Погода в Украине 15 января. Скриншот

Погода в Украине 16 января. Скриншот

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.