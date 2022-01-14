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Транспорт остановится? Украину резко атакует непогода

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 января, 13:07
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На дорогах может быть гололед
На территории Украины резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
На территории Украины резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Погода на ближайшие дни

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.

Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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В Киеве на четыре дня приспустили главный флаг Украины – причина

Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, был приспущен до 17 января. Все из-за шторма, который ждут в столице уже сегодня.

Флаг был приспущен 14 января с 10:00. Ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может повредить полотнище флага.

"После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно – 17 января", – предупредили в городской администрации.

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