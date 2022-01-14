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Транспорт зупиниться? Україну різко атакує негода

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 січня, 13:07
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На дорогах може бути ожеледиця
На території України різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"
На території України різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Погода на найближчі дні

14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, 14 січня вдень у нашій країні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 25-27 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

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У Києві на чотири дні приспустили головний прапор України

Головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспустили до 17 січня. Все через шторм, який чекають в столиці вже сьогодні.

Прапор приспустили 14 січня з 10:00. Очікується шквальний вітер із сильними поривами, який може значно пошкодити полотнище прапора.

"Після покращення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня", попередили в міській адміністрації.

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