Ждать ли снега? Какой будет погода на Новый год в Украине – прогноз синоптика

Погода в Украине 31 декабря и 1 января/Коллаж "Сегодня"
31 декабря и 1 января в Украине будет снег, дождь, а также прогнозируют потепление.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Погода 31 декабря
Восточная часть завтра будет холодной. Ночью от -6 до -11 градусов, а днем от -1 до -6 градусов. Снег стоит ждать во второй половине дня и вечером.
Запад Украины завершит 2021 год самой теплой погодой. Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов. Также будет дождь и мокрый снег.
На юге Украины ночью и утром будет сухо. Иногда будет появляться солнце. Днем прогнозируют незначительный мокрый снег. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.
В центральной части Украины будет мокрый снег и дождь. Температуру синоптики обещают около 0.
Северную часть Украины ночью еще поморозит немного. Там от -3 до -8 градусов. А днем будет оттепель. Только в Сумской области столбики термометров опустятся до -4 градусов.
Снег и мокрый снег будет ночью и утром, а днем без существенных осадков.
Погода 1 января
Восточная часть в новогоднюю ночь получит уже более легкий мороз. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов и гололедица. Ночью и утром синоптики осадков не обещают, а днем будет мокрый снег, дождь, а также ветер.
В западных областях 1 января ожидается от +1 до +4 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +8 градусов. Также стоит ждать дождь.
На юге Украины начало года будет с дождями, теплым, днем до +9 градусов.
Центральные области начнут Новый год теплой погодой. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +5 градусов. Временами дождь, а местами и мокрый снег.
На севере Новый год все будут встречать с дождем. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем от +1 до +6 градусов.
Читайте также
- В Мукачево из снега сделали необычную фигуру. Ее слепили по мотивам книги "Моби Дик, или Белый кит".
- В Запорожье из-за погодных условий не смог приземлиться самолет из Египта.