Чи чекати снігу? Якою буде погода на Новий рік в Україні – прогноз синоптика

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня/Колаж "Сьогодні"
31 грудня та 1 січня в Україні буде дощ, а також прогнозують потепління
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 31 грудня
Східна частина завтра буде холодною. Вночі від -6 до -11 градусів, а вдень від -1 до -6 градусів. Сніг варто чекати у другій половині дня та ввечері.
Захід України завершить 2021 рік найтеплішою погодою. Вдень температура повітря підніметься до +6 градусів. Також буде дощ та мокрий сніг.
На півдні України вночі та вранці буде сухо. Іноді з'являтиметься сонце. Вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. Максимальна температура повітря від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.
У центральній частині України буде мокрий сніг та дощ. Температуру синоптики обіцяють близько 0.
Північну частину України вночі ще трохи поморозить. Там від -3 до -8 градусів. А вдень буде відлига. Тільки на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
Сніг і мокрий сніг буде вночі та вранці, а вдень без істотних опадів.
Погода 1 січня
Східна частина новорічної ночі отримає вже легший мороз. Температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів та ожеледиця. Вночі та вранці синоптики опадів не обіцяють, а вдень буде мокрий сніг, дощ та вітер.
У західних областях 1 січня очікується від +1 до +4 градусів, а вдень температура повітря підніметься до +8 градусів. Також варто чекати на дощ.
На півдні України початок року буде з дощами, теплим, вдень до +9 градусів.
Центральні області розпочнуть Новий рік теплою погодою. Вночі температура повітря буде близько 0, а вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +5 градусів. Вдень дощ, а місцями й мокрий сніг.
На півночі Новий рік усі зустрічатимуть із дощем. Вночі температура повітря буде близько 0, а вдень від +1 до +6 градусів.
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