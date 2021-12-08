Желтых больше всего! Минздрав обновил карантинные зоны – список

В Украине постепенно ослабляют карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 8 декабря, красных карантинных зон гораздо меньше, чем желтых.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По сравнению с предыдущими сутками, ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из оранжевой в желтую зону.
Карантинные зоны 8 декабря
Красная
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область.
Оранжевая
- Донецкая область
Желтая
- г. Киев
- Днепропетровская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 998 человек;
- летальных исходов – 450;
- поправилось – 26 804 человека.
Красная зона уменьшилась
С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Ивано-Франковской,
- Луганской,
- Львовской,
- Одесской,
- Ровенской,
- Херсонской области,
- города Киева.
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