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"Желтых" зон всего пять! COVID-ситуация в Украине продолжает ухудшаться

Инна Собора
21 октября, 11:27
Список красных зон в ближайшее время может расшириться, в данный момент их пять

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 21 октября в стране осталось только пять желтых зон карантина. Еще пять находятся в красной, а остальные – в оранжевой.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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При этом самый высокий уровень заболеваемости в Луганской и Херсонской областях. Уровень госпитализации более чем вдвое превышает норму в Херсонской области, а самая сложная ситуация с занятостью коек с кислородом в Донецкой области.

Кто пока в желтой зоне

  • Винницкая;
  • Закарпатская;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская области.

Красная зона

Вчера комиссия ТЭБ и ЧС перевела в красную зону адаптивного карантина Сумскую область. Но она попадет туда с 23 октября. Пока же красный уровень эпидопасности объявлен в следующих областях:

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Херсонская область.

Все остальные регионы, включая и город Киев, в оранжевой зоне карантина.

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В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов вчера заявил, что в красную зону могут попасть:

  • Житомирская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская области.

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