"Желтых" зон всего пять! COVID-ситуация в Украине продолжает ухудшаться

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 21 октября в стране осталось только пять желтых зон карантина. Еще пять находятся в красной, а остальные – в оранжевой.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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При этом самый высокий уровень заболеваемости в Луганской и Херсонской областях. Уровень госпитализации более чем вдвое превышает норму в Херсонской области, а самая сложная ситуация с занятостью коек с кислородом в Донецкой области.

Кто пока в желтой зоне

Винницкая;

Закарпатская;

Киевская;

Кировоградская;

Полтавская области.

Красная зона

Вчера комиссия ТЭБ и ЧС перевела в красную зону адаптивного карантина Сумскую область. Но она попадет туда с 23 октября. Пока же красный уровень эпидопасности объявлен в следующих областях:

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Херсонская область.

Все остальные регионы, включая и город Киев, в оранжевой зоне карантина.

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В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов вчера заявил, что в красную зону могут попасть:

Житомирская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Черниговская области.

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