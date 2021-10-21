"Желтых" зон всего пять! COVID-ситуация в Украине продолжает ухудшаться

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на утро 21 октября в стране осталось только пять желтых зон карантина. Еще пять находятся в красной, а остальные – в оранжевой.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом самый высокий уровень заболеваемости в Луганской и Херсонской областях. Уровень госпитализации более чем вдвое превышает норму в Херсонской области, а самая сложная ситуация с занятостью коек с кислородом в Донецкой области.
Кто пока в желтой зоне
- Винницкая;
- Закарпатская;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Полтавская области.
Красная зона
Вчера комиссия ТЭБ и ЧС перевела в красную зону адаптивного карантина Сумскую область. Но она попадет туда с 23 октября. Пока же красный уровень эпидопасности объявлен в следующих областях:
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Херсонская область.
Все остальные регионы, включая и город Киев, в оранжевой зоне карантина.
В красную зону рискуют попасть еще 7 областей
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов вчера заявил, что в красную зону могут попасть:
- Житомирская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Хмельницкая;
- Черниговская области.
Ранее мы писали:
- В Украине сегодня, 21 октября, начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. На железнодорожном вокзале проверки с самого утра.
- Киев на пороге красной зоны. Мэр призывает вакцинироваться.