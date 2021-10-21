Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

"Жовтих зон" лише п'ять! COVID-ситуація в Україні продовжує погіршуватися

Інна Собора
21 жовтня, 11:27
Список "червоних зон" найближчим часом може розширитися, нині їх п'ять

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 21 жовтня в країні залишилося лише п'ять "жовтих зон" карантину. Ще п'ять перебувають у "червоній", а решта – в "помаранчевій".

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Реклама

При цьому найвищий рівень захворюваності у Луганській та Херсонській областях. Рівень госпіталізацій більш ніж удвічі перевищує норму в Херсонській області, а найскладніша ситуація з зайнятістю ліжок з киснем у Донецькій області.

Хто ще в "жовтій зоні"

  • Вінницька;
  • Закарпатська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська області.

"Червона зона"

Вчора комісія ТЕБ та НС перевела в "червону зону" адаптивного карантину Сумську область. Але вона потрапить туди з 23 жовтня. Поки ж "червоний" рівень епіднебезпеки оголошений у таких областях:

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Херсонська область

Всі інші регіони, зокрема і місто Київ, у "помаранчевій зоні" карантину.

Реклама

У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов вчора заявив, що в "червону зону" можуть потрапити:

  • Житомирська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська області.

Раніше ми писали:

  • В Україні сьогодні, 21 жовтня, почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. На залізничному вокзалі перевірки з самого ранку.
  • Київ на порозі "червоної зони". Міський голова закликає вакцинуватися.

Реклама