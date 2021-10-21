"Жовтих зон" лише п'ять! COVID-ситуація в Україні продовжує погіршуватися

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 21 жовтня в країні залишилося лише п'ять "жовтих зон" карантину. Ще п'ять перебувають у "червоній", а решта – в "помаранчевій".

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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При цьому найвищий рівень захворюваності у Луганській та Херсонській областях. Рівень госпіталізацій більш ніж удвічі перевищує норму в Херсонській області, а найскладніша ситуація з зайнятістю ліжок з киснем у Донецькій області.

Хто ще в "жовтій зоні"

Вінницька;

Закарпатська;

Київська;

Кіровоградська;

Полтавська області.

"Червона зона"

Вчора комісія ТЕБ та НС перевела в "червону зону" адаптивного карантину Сумську область. Але вона потрапить туди з 23 жовтня. Поки ж "червоний" рівень епіднебезпеки оголошений у таких областях:

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Херсонська область

Всі інші регіони, зокрема і місто Київ, у "помаранчевій зоні" карантину.

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У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов вчора заявив, що в "червону зону" можуть потрапити:

Житомирська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Рівненська;

Хмельницька;

Чернігівська області.

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