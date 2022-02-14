"Жена меня предупреждала…". Мы пообщались с ректором КНУ о секс-скандале – интервью

Ректор КНУ детально рассказал, как вспыхнул скандал с его участием / Фото: Коллаж: Сегодня

Как расследуется нашумевший секс-скандал в Нацуниверситете им.Т. Шевченко, что ответили руководителю университета его жена и мама после публикации его "интим-переписки" со студентками и почему он ждал этих неприятностей – обо всем этом в интервью "Сегодня" рассказал ректор университета Владимир Бугров.

Владимир Анатольевич, придя на интервью, Вы начали с фразы, что ждали неприятностей. Почему ожидали и каких именно?

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- Да. Когда были объявлены выборы КНУ в 2020 году, я подал документы. В первом туре зарегистрировали 10 человек. Я был самым реальным претендентом, потому как всю жизнь работаю в университете. Как преподаватель философии, я не скрываю своего мнения. Возможно, кому-то оно не нравится.

Так вот, те, кому не нравилось, начали сбивать меня. Начали появляться заказные публикации на так называемых "сливных бачках" о том, что я коррупционер. Хотя моя семья владеет двумя земельными участками общей площадью аж 6 соток. Такие публикации я расценил как попытку вмешаться в выборы и открыто об этом заявил. В итоге я выиграл и первый, и второй туры. Из-за противоречий в законодательстве я тогда не был назначен ректором.

Осенью 2020 года под университетом прошли митинги, где какие-то люди требовали: "Геть Бугрова!". Когда у них спросили о том, кто такой Бугров, то они ответили, что не знают (смеется – Авт.) В свою очередь, актив университета создал онлайн-петицию о признании меня ректором после первых выборов. Среди многих людей, кто инициировал петицию, кто поддерживал меня, была студентка Мария, которую сейчас безосновательно упоминают в негативном ключе. Я начал готовиться к следующим выборам, которые в последствии выиграл. Могу отметить, что и во время этих выборов, в марте 2021 года, против меня развернулась кампания – на "сливных бачках" начали появляться заказные публикации.

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Перед тем как вступить в должность, Вы проходили какие-либо проверки?

- Когда я выиграл выборы, то подал соответствующие документы в Министерство образования и науки. Затем прошел антикоррупционную спецпроверку, проверку в Нацполиции, СБУ и Минюсте. Проверяли мои доходы, наличие-отсутствие корпоративных прав, судимости. Также я подавал справку от психиатра и нарколога. 30 апреля я приступил к исполнению обязанностей ректора КНУ.

Что можете сказать о скандале с интим-перепиской? Как вы отреагировали на публикацию сообщений от Вашего имени?

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- На самом деле эта эпопея началась в конце декабря, когда я должен был отчитываться на конференции трудового коллектива об аудиторской проверке. Все члены коллектива получили рассылку якобы с моего адреса. В письме якобы я в неакадемической форме рассказываю о том, что я сделаю с виновниками нарушений. Я таких писем не отправлял!

Правоохранители установили, что рассылка производилась через хостинг компании, которая находилась за пределами Киева. Через пару недель от бывшего проректора (авторства он не оспаривал), моего конкурента на выборах ректора, были разосланы письма членам Ученого совета, сотрудникам, а потом и всем подряд, в которых, кроме прочего, он информировал общественность, что у меня "связи" с сотрудницами и студентками, среди которых и студентки Института биологии и медицины.

А уже после нового года на анонимных Telegram-каналах начали появляться скомпилированные сообщения в кэгэбэшном стиле. Использованы фрагменты моего реального общения с людьми. Так вот, эти фрагменты были подставлены для того, чтобы меня скомпрометировать. Использовали избитую схему: секс, наркотики, коррупция – для того, чтобы меня деморализовать, и чтобы я не смог работать.

О "переписке" я узнал после того, как ее обнаружил наш центр коммуникаций, также скриншоты начали приходить на телефон моей жене и мне. Шли угрозы с требованиями не проводить ректорат и Ученый совет, иначе появится новая информация. От человека под именем Петро Правда пришло требование написать заявление на увольнение, иначе мне "будет плохо".

Если такое произошло, то Вы должны были сообщить об этом правоохранителям. Вы обратились?

- Конечно. Все это передано соответствующим правоохранительным. Ведется проверка полицией.

На фото, которые отсылались будто бы от Вашего имени, есть элементы одежды и обстановки. Они похожи на Вашу одежду и интерьер?

- Я тоже думал об этом. Мне кажется, что над этим хорошо поработали. Там есть реальные элементы помещений, одежды.

То есть может оказаться так, что к этому причастен человек, который вхож в Ваш круг общения?

- Все может быть. На фото, например, есть мангал, поразительно похожий на тот, что есть у меня на даче.

Кто эти студентки, которые фигурируют в переписке? Вы с ними знакомы?

- Одна из этих студенток, как я уже сказал, активно поддерживала меня во время избирательной кампании. У меня нет с ней интимных или финансовых отношений. Она просто поддерживала меня вместе с многочисленной частью студенчества. К сожалению, сейчас их "буллят" за это.

Еще двух упомянутых в переписках студенток я видел, но никогда не был с ними. Меня обвиняют в том, что, якобы, у меня и с проректором половые отношения, еще с кем-то… Другими словами, "раскидали набор" и ждали, что выплывет. В последних вбросах начали халтурить. Моя жена уже смеется над этим и говорит, что, видимо, ребята недополучают зарплату.

Как они, студентки, отреагировали?

- Они возмущены. Я публично сказал, что готов помочь им с правовой помощью, с юристами, для того, чтобы они подавали соответствующие заявления в полицию. Кстати, киберполиция сейчас ведет проверку, а мы в ближайшее время усилим защиту информации в университете.

Как считаете, почему были выбраны они, а не кто-то другой?

- Они относятся к активу университета. Взяли круг людей, которые меня поддерживали. Приписали туда имя моей кумы. Такая технология – определить круг отношений и сделать вброс, похожий на правду.

Кстати, а как отреагировала ваша жена на секс-скандал?

- К счастью, в нашей семье есть понимание. Но нам всем непросто, потому как все это – информационный террор. Пользуясь возможностью, я хотел бы попросить прощения у всех, кому авторы этой кампании направляли рассылку, и у всех, чьи имена втянуты в эту историю. Авторам кампании я хотел бы сказать, что если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра, но нести ответственность обязательно придется.

Что дословно Вам сказала жена?

- Она мне сказала так: "Я тебя предупреждала, почему не надо идти на ректора. То, что было во время выборов – это были цветочки. Теперь – первая порция ягод". Жена предупреждала, что недоброжелатели будут пытаться "ударить".

А что Вам сказала мама?

- Ей скоро исполнится 80 лет, она – простая учительница на пенсии. Она мне сама позвонила и говорит, что ей рассказали об этой ситуации. Велела держаться, а я попросил держаться ее.

Комментаторы в соцсетях заговорили о том, а не пройти ли Вам после всего этого полиграф. Как считаете?

- Я не исключаю такой ситуации.

Пришлось ли общаться на тему этого скандала с министром образования?

- Да, была встреча. Министр тоже пожелал мне держаться. Добавил, что ему тоже присылали (якобы, переписку – Авт.), но он не стал читать эту белиберду. Сказал, чтобы я выполнял свою работу.

Вы считаете все происходящее – заказом? Как думаете, какую конечную цель преследовали авторы этой кампании?

- У кого-то есть стратегический план. Первое в этом плане – дестабилизировать ситуацию в университете. Второе – деморализовать коллектив. Третье – склонять к тому, чтобы я уволился с должности ректора, чтобы начались новые выборы и на эту должность пришел новый человек, который работал бы в интересах заказчиков этой кампании.

Очевидно, что над проектом по дискредитации меня поработали специалисты, которым заплатили деньги. За такую работу они могли получить как минимум 50 тыс. долларов – так считают эксперты по антикризисным коммуникациям. Ведь было выслано около 30 тыс. писем, были затраты по размещению "новостей" на неправдивых медиа. У многих из них, кстати, нет даже выходных данных.