Женщины были не против. Массажист в Ивано-Франковске снимал видео для взрослых с клиентками

Массажист из Прикарпатья выкладывал видео своих утех с клиентками в Сеть, однако попал в руки правоохранителей.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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27-летний мужчина живет в одном из сел Ивано-Франковской области. А в областном центре периодически снимает квартиры и туда приглашает на массаж. Происходящее после массажа – снимает и выкладывает на платных сайтах для взрослых.

Во время обыска правоохранители изъяли технику и вещественные доказательства. Следующий семь лет мужчина рискует провести за решеткой.

Что говорят в полиции

"Знакомился с женщинами, женщины приходят к нему, с которыми у него сложились отношения более-менее. Постепенно он снимал с ними это видео, с их добровольного согласия. Но они утверждают, что они не давали согласия распространять это видео в сети интернет", – сообщил начальник отдела миграционной полиции в Ивано-Франковской области Юрий Довган.

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