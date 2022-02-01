Жінки були не проти. Масажист в Івано-Франківську знімав відео для дорослих з клієнтками

Масажист з Прикарпаття викладав відео своїх утіх із клієнтками в Мережу, однак потрапив до рук правоохоронців.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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27-річний чоловік живе в одному з сіл на Івано-Франківщині. А в обласному центрі періодично винаймає квартири й туди запрошує на масаж. Те, що відбувається після масажу – знімає і викладає на платних сайтах для дорослих.

Під час обшуку правоохоронці вилучили техніку та речові докази. Наступні сім років чоловік ризикує провести за ґратами.

Що кажуть у поліції

"Знайомився з жінками, жінки приходять до нього, з якими в нього склалися стосунки більш-менш. Поступово він знімав з ними це відео, за їх добровільної згоди. Але вони стверджують, що вони не давали згоди розповсюджувати це відео в мережі інтернет", – повідомив начальник відділу міграційної поліції в Івано-Франківській області Юрій Довган.

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