Жеваго объявили в международный розыск – ГБР

Решение принято по запросу Государственного бюро расследований. Его подозревают в растрате 2,5 млрд гривен

В четверг, 15 июля, Интерпол обьявил в международный розыск экс-нардепа, бывшего владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-слежба ГБР, которая подала запрос в Интерпол.

"27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем", – говорится в сообщении.

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Позже, когда оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. А банк признали неплатежеспособным.

Ранее мы сообщали, что Печерский районный суд Киева принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Константина Жеваго.