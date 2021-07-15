Жеваго оголосили в міжнародний розшук – ДБР

Рішення прийнято на вимогу Державного бюро розслідувань. Його підозрюють у розтраті 2,5 млрд гривень

У четвер, 15 липня, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екснардепа, колишнього власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, яка подала запит в Інтерпол.

"27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи. Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем", – йдеться в повідомленні.

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Пізніше, коли офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. А банк визнали неплатоспроможним.

Раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Костянтину Жеваго.