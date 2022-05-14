Жилье и работа для украинцев с творческими профессиями: кому, как и где именно помогают в Европе

Украинцы с творческими профессиями могут найти жилье и работу в Европе / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие представители творческих профессий были вынуждены покинуть свои дома и работу и уехали за границу. Государственное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования собрало информацию о помощи, которую украинцам предлагают Польша, Литва, Чехия, Латвия, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Эстония и Финляндия.
Подборкой можно воспользоваться, чтобы найти убежище и работать за границей.
Польша
Резиденции для работников искусства:
Miejskie Centrum Культуры в Быдгощ приглашают художников по направлениям литература, музыка, визуальное искусство и предлагают размещение, стипендии и мастерские для работы.
FUNDACJA SALONY предлагает художественную резиденцию. Во время резиденции нужно будет заниматься популяризацией через искусство Зеленой Гуры, где будет проходить резиденция.
Uniwersytet Artystyczny им. Magdaleny Abakanowicz в Познании готовы принимать мастеров всех сфер – художников, писателей, людей театра, ученых, музейщиков, кураторов и их семьи. Могут предоставить университетские помещения и резиденциальные виллы в центре Познани, а также обеспечить проживание, питание и финансовую поддержку.
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej объявляет резиденции для украинских художников в Слупске, Гданьске и Кросно.
Работа для людей искусства:
Польская книжная палата и ассоциация издателей предлагает работу.
Sputnik Photos приглашает к себе на организационную и офисную работу. Также есть возможность участия в фотопрограмме. Локация: Варшава.
Narodowy Institut Architektury и Urbanistyki призывают архитекторов и дизайнеров из Украины, потерявших работу, заполнить заявку и получить возможность работать.
Narodowy Institut Muzyki i Tanca для украинских художников, которые сейчас находятся в Польше, предлагают помощь в поиске работы в сфере культуры.
Литва
Министерство культуры Литвы совместно с Lietuvos Kultūros Taryba предлагает список возможностей для украинских представителей культурных и креативных индустрий. Украинским художникам литовские институты оказывают поддержку как в проектном, так и в долгосрочном сотрудничестве. В списке представлены возможности для украинских деятелей искусства разных направлений и секторов: музыкального, театрального, дизайна, танцевального, архитектурного, литературного, фотографии и т.д.
Существует ряд культурных и художественных институтов в Литве, предлагающих помощь украинцам.
Поддержка украинского академического сообщества от Университета Витовта Великого: возможности обучения, трудоустройства, психологическая помощь, курсы литовского языка и многое другое.
Lithuanian Council for Culture: Подготовка к проведению проектов в содействии Украины объявляют второй конкурс на финансирование художественных и культурных программ этого года. Совет приглашает подавать заявки на инициативы и проекты поддержки Украины с участием украинцев, вынужденных временно покинуть Украину, чтобы искать убежища в Литве после начала военной агрессии РФ в форме культурной или художественной деятельности. Заявки принимаются до 30 марта.
Работа для людей художников:
Креативное агентство autoriai в Литве призывает креативно-дизайнерские агентства Литвы приглашать украинских беженцев на работу. В простой форме собраны контакты агентств, запросы и перечень ресурсов, которые они могут предоставить специалистам по диджиталу дизайна, медиа, видео продакшну, иллюстраторам и представителям смежных профессий.
Художественный центр Nida Art Colony / Nidos meno kolonija от Вильнюсской академии искусств предоставляет простор для художников, коллективов арт-институций, специалистов культуры и их семей, а также образовательные возможности. Возможна помощь с транспортировкой.
Информация и возможности трудоустройства для украинцев в сфере культуры и креативных индустрий.
Помощь с проживанием:
Артисты Вильнюсского театра Low Air предлагают резиденции в городе Вильнюс для культурных менеджеров, продюсеров, артистов, танцовщиков. Организация имеет возможность забрать вас от границы с Польшей или Литвой, предоставить бесплатное жилье для 2-4 человек (или артиста с семьей) минимум на три месяца, предложить студии и помещения для репетиций, провести консультации и оказать помощь в организации профессиональной карьеры, способствовать поиску творческих и преподавательских возможностей. Контакты для связи: info@lowair.lt.
Пространство Tech Zity предлагает помощь с проживанием, поиском работы и обеспечивает место для творчества. Контакты для связи: info@techzity.com.
Университет Витовта Великого в литовском Каунасе готов принять 50 преподавателей и 500 студентов из Украины в своих общежитиях и гостевых домах. Контакт: milda.alisauskiene@vdu.lt.
Министерство культуры Литвы предлагает ряд возможностей и поддержку для творческих деятелей из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, а именно: грантовые программы для художников и культурных деятелей; образовательные проекты для детей и молодежи; грантовые программы для проектов украинских художников; возможности работать и реализовываться в креативных направлениях и многое другое.
Германия
Резиденции для художников:
Karne Kunst приглашают стать участниками резиденции украинских художников и их семей.
Scope BLN приглашают современных украинских художников из сфер живописи, скульптуры, инсталляции, мультимедиа, видео, кино, фотографии и перформанса стать участником резиденции.
Работа для художников:
Nordic Entertainment Group предлагают возможность трудоустройства и проживания для киноиндустрии.
Architekturmeldungen.de/Architektur-Nachrichten приглашают проектировщиков и архитекторов из Украины на работу.
Финансовая поддержка:
European Cultural Foundation предлагают финансовую поддержку культурным инициативам в разных направлениях.
Фонд Prince Claus Fund предлагает помочь людям, оставшимся в Украине, и оказать им финансовую поддержку.
Также www.ifa.de открыли горячую линию, куда могут обратиться находящиеся в Германии украинские художники за консультацией и помощью.
Чехия
Pomozte svému divadlu предлагают возможности по трудоустройству для театральных работников.
Masaryk University в сотрудничестве с Ministerstvo školства, mládeže a telovýchovy предлагают стипендии украинским студентам для завершения обучения в Чехии. Кроме того, университет предлагает и финансовую помощь студентам, а преподавателям – трудоустройство. Есть возможность проживания для украинских студентов, преподавателей и членов семей в общежитиях университета.
INI Project приглашают украинских художников вместе с семьями в художественную резиденцию в Праге сроком на 3 месяца. Ini Space предлагает студию, гонорар и средства на материалы в размере 1000 евро и место для проживания.
Západočeská univerzitа в Plzn готов принять украинских студентов и ученых, вынужденных покинуть Украину в результате войны. Университет предоставит им бесплатное проживание в студенческом общежитии и курс чешского языка.
Латвия
Фонд VV Foundation предоставляют возможность и поддержку украинским художникам и приглашают на резиденцию. Они могут предоставить жилье, помещения для работы и материалы, а также административную поддержку желающим.
Рижское международное биеннале современного искусства предлагает помощь украинским художникам в Латвии. Предлагают помещения для работы, чтения и отдыха и в случае необходимости – юридическую помощь. Контакты для связи: hello@rigabiennial.com, Facebook, WhatsApp или Telegram: +37129147722 (Инес – латвийский, английский, русский языки) или +37128932505 (Анастасия – английский, русский).
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija оказывает образовательную помощь тем, кто прибыл в Латвию в качестве беженца и не может продолжить обучение в Украине.
TransArtists резиденции для писателей и переводчиков из Украины в Вентспилсе. Участники резиденции смогут поучаствовать в многочисленных литературных мероприятиях. Резиденция продлится 4 недели, жителям будет предоставлена стипендия в размере 320 евро. Заявки можно подавать в любое время. Контакты для связи и дополнительной информации: ventspilshouse@ventspilshouse.lv.
Франция
Парижско-киевский арт коллектив socl:e предлагает помощь украинским художникам, которые ищут убежища во Франции. Контакт: socle.collectif@gmail.com
Резиденции для украинских писателей, журналистов и художников в Париже Columbia International University США. Дедлайн – 10 мая 2022 года.
При поддержке Ministere de la Culture и Collège de France программа PAUSE – Солидарность с Украиной предлагает помощь украинским художникам и креативным деятелям.
Бельгия
Помощь с проживанием и финансовая помощь OUT of SIGHT. Контакты для связи: dusica.drazic@out-of-sight.be.
Помощь с проживанием и финансовая помощь wpZimmer. Контакты для связи: dusica@wpzimmer.be.
Образовательная программа для кураторов от KASK & CONSERVATORIUM School of Arts Gent (Бельгия). Подать заявку можно, отправив письмо по адресу curatorialstudies@hogent.be.
Международное здание литературы Passa Porta предлагает резиденции для авторов и переводчиков. Во время резиденции предоставляется бесплатное проживание.
Испания
Резиденции для писателей и переводчиков в Faberllull — сети резиденций искусств, наук и гуманитарных наук, расположенных в городах Олот (Каталония) и Ла Массана (Андорра), управляемые Институтом Рамона Льюля в сотрудничестве с городским советом Олота и правительством Андорры.
Резиденция для художников Isla De Crear. Заявки на участие принимаются до июня 2022 года. Контакты для связи: idc@isladecrear.eu
Италия
Kunsthistorisches Institut in Florenz предлагает свою поддержку историкам искусства, исследователям наследия и другим специалистам в области искусств.
Stone Oven House – art-резиденция для украинцев на севере Италии.
Эстония
Резиденция для писателей и переводчиков Pardimäe Lokaal будет проходить в Ляане- и Ида-Вирумаа, в деревне под названием Кангуристи. Она предлагает условия для работы переводчикам, писателям, продюсерам, кураторам или режиссерам. Пребывание длится минимум 6 дней и максимум 2 месяца. Жители должны оплачивать свои расходы (электричество, вода, дрова, интернет). Контакты для связи: kaja@zuga.ee.
Обучение для украинских студентов художественных специальностей в Тартуском художественном колледже.
Эстонская академия искусств (Eesti Kunstiakadeemia) предлагает украинским студентам возможность бесплатного обучения в отделах искусства, дизайна, архитектуры и культурного направления. В настоящее время принимаются заявки на бакалавриат и магистратуру на весенний семестр, кроме того, во время обучения студентов будут обеспечивать жильем. Контакты для связи: international@artun.ee.
Финляндия
В Финляндии создали волонтерскую инициативу "Hiring Ukrainian talents: advertising & communication", цель которой — дать возможность творческим специалистам, пострадавшим от российского вторжения, продолжать работать. С этой целью волонтеры попросили местные компании собрать все открытые вакансии, подходящие для международного креативного таланта
Резиденция от HIAP – Helsinki International Artist Programme. Культурные инициативы из Финляндии: Frame Contemporary Art Finland, Helsinki International Artist Programme, Connecting Points и Saari Residence приглашают украинских художников вместе с их семьями, вынужденными покинуть территорию Украины, принять участие в резиденции. В рамках программы будет предоставляться жилье и будут оплачиваться расходы на проезд и проживание участников в Хельсинки и Мюнемяки. Срок пребывания от 1 недели до 3 месяцев.
Художественные резиденции для профессионалов из Украины в Финляндии.
Художественная резиденция Pro Artibus для художников и художниц в Финляндии.
Художественная резиденция AARK Archipelago Art Ресиденции в Корпо Финляндии для профессионалов с детьми в Финляндии.
Срочные резиденции и жилье для художников и художниц, которые вынуждены покинуть Украину из-за войны, в Финляндии.
Список обновляется на сайте Держмистецтв.