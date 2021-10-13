Жители 200 высоток в Харьковской области остались без газа: что произошло

В Харьковской области полиция начала расследования после отключения домов от газоснабжения.
В Харьковской области внезапно без газоснабжения остались более 16 тысяч человек. Поставки газа перекрыли в 191 многоэтажку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Что произошло?
Неизвестные 12 октября в 10:00 перекрыли задвижку высокого давления в колодце по улице Лозовского в городе Лозовая. Это привело к прекращению газоснабжения жилых кварталов города. Без газа осталось 16 200 абонентов.
В полицию в тот же день обратился начальник Красноградского отделения газовой компании.
Какое наказание ждет злоумышленников?
Правоохранители начали следствие. Они ищут причастных к совершению уголовного преступления.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо -, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за преступление – до 5 лет лишения свободы.
Отопительный сезон в Украине на грани срыва
На Закарпатье, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской и Одесской областях уже объявили чрезвычайную ситуацию. Поставщики тепла массово разрывают договора со школами, садами, больницами и государственными структурами. Мол, цена на газ выросла, а подавать тепло по старым ценам невыгодно.
Для преодоления последствий чрезвычайного положения закупка природного газа фактически возможна при переговорной процедуре. Но успеют ли уладить ситуацию до настоящих морозов – еще неизвестно.
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