Жители 200 высоток в Харьковской области остались без газа: что произошло

В Харьковской области полиция начала расследования после отключения домов от газоснабжения.

В Харьковской области внезапно без газоснабжения остались более 16 тысяч человек. Поставки газа перекрыли в 191 многоэтажку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Что произошло?

Неизвестные 12 октября в 10:00 перекрыли задвижку высокого давления в колодце по улице Лозовского в городе Лозовая. Это привело к прекращению газоснабжения жилых кварталов города. Без газа осталось 16 200 абонентов.

В полицию в тот же день обратился начальник Красноградского отделения газовой компании.

Какое наказание ждет злоумышленников?

Правоохранители начали следствие. Они ищут причастных к совершению уголовного преступления.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо -, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за преступление – до 5 лет лишения свободы.

Отопительный сезон в Украине на грани срыва

На Закарпатье, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской и Одесской областях уже объявили чрезвычайную ситуацию. Поставщики тепла массово разрывают договора со школами, садами, больницами и государственными структурами. Мол, цена на газ выросла, а подавать тепло по старым ценам невыгодно.

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Для преодоления последствий чрезвычайного положения закупка природного газа фактически возможна при переговорной процедуре. Но успеют ли уладить ситуацию до настоящих морозов – еще неизвестно.

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