Жителі 200 висоток на Харківщині залишилися без газу: що сталося

У Харківській області поліція почала розслідування після відключення будинків від газопостачання.

У Харківській області раптово без газопостачання залишилися понад 16 тисяч осіб. Постачання газу перекрили до 191 багатоповерхівки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Що сталося?

Невідомі 12 жовтня о 10:00 перекрили засувку високого тиску в колодязі по вулиці Лозовського в місті Лозова. Це призвело до припинення газопостачання житлових кварталів міста. Без газу залишилося 16 200 абонентів.

До поліції того ж дня звернувся начальник Красноградського відділення газової компанії.

Яке покарання чекає зловмисників?

Правоохоронці розпочали слідство. Вони шукають причетних до скоєння кримінального злочину.

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За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо -, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за злочин – до 5 років позбавлення волі.

Опалювальний сезон в Україні на межі зриву

На Закарпатті, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській та Одеській областях уже оголосили надзвичайну ситуацію. Постачальники тепла масово розривають договори зі школами, садами, лікарнями та державними структурами. Мовляв, ціна на газ зросла, а подавати тепло за старими цінами невигідно.

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Для подолання наслідків надзвичайного стану закупівля природного газу фактично можлива при переговорної процедурі. Але чи встигнуть залагодити ситуацію до справжніх морозів – ще невідомо.

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