Жители Львова остались без воды из-за аварии – адреса

Водоснабжение исчезло из-за образовавшейся на дороге провала. / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове на улице Короткая, 5 произошло аварийная утечка на водопроводе. Движение транспорта на улице запретили.
Об этом пишет Ватра1.
Где не будет воды
С 11:00 начнутся ремонтные работы по ликвидации утечки. На время работ – с 11:00 до 17:00 – будет приостановлено водоснабжение ко всем домам на улицах:
- Братьев Михновских,
- Короткая,
- Стародубская,
- Шараневича.
Перекрытие движения
Также улица Короткая будет перекрыта для движения транспорта с 11.00 до 17.00 от улицы Братьев Михновских до улицы Железнодорожной. Схемы объезда будет регулироваться полицией.
Изменения в работе транспорта
На время ремонтных работ не будут курсировать троллейбусы №27 и №32.
Раньше мы писали:
- В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
- В Лозовой Харьковской области жители 200 домов больше суток сидели без водоснабжения. Во всем виноват сосед, не пускающий коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.