Жители Львова остались без воды из-за аварии – адреса

Водоснабжение исчезло из-за образовавшейся на дороге провала. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове на улице Короткая, 5 произошло аварийная утечка на водопроводе. Движение транспорта на улице запретили.

Об этом пишет Ватра1.

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Где не будет воды

С 11:00 начнутся ремонтные работы по ликвидации утечки. На время работ – с 11:00 до 17:00 – будет приостановлено водоснабжение ко всем домам на улицах:

Братьев Михновских,

Короткая,

Стародубская,

Шараневича.

Перекрытие движения

Также улица Короткая будет перекрыта для движения транспорта с 11.00 до 17.00 от улицы Братьев Михновских до улицы Железнодорожной. Схемы объезда будет регулироваться полицией.

Изменения в работе транспорта

На время ремонтных работ не будут курсировать троллейбусы №27 и №32.

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