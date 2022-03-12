Жители Мелитополя потребовали вернуть похищенного оккупантами мэра (видео)

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В Мелитополе несколько сотен местных жителей вышли на акцию в поддержку мэра города Ивана Федорова, которого захватили российские военные.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", митингующие собрались возле здания райгосадминистрации, где расположились россияне. Митингующие скандировали "Свободу мэру", "Верните Федорова", а также, обращаясь к оккупантам, выкрикивали "Домой".

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Напомним, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

Зеленский потребовал освободить Федорова

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и обеспечить полную безопасность всем представителям украинских местных властей.

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