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Зеленский записал очередное видеообращение: о чем говорил (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 01:26
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Мариуполь так и остается заблокированным российскими оккупантами
Зеленский отметил, что Украина готова и в дальнейшем просвещать оккупантов до полного понимания ими, кто они есть и куда именно должны держать путь/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский отметил, что Украина готова и в дальнейшем просвещать оккупантов до полного понимания ими, кто они есть и куда именно должны держать путь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к украинцам после 16-го дня войны РФ против нашей страны.

Обращение появилось на Telegram-канале президента.

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О чем говорил Зеленский – тезисы

  • По словам президента, Украина готова и дальше просветлять оккупантов до полного понимания ими, кто они и куда именно должны держать путь.
  • Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и обеспечить полную безопасность всем главам общин всего нашего государства.
  • 11 марта российские оккупанты сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Однако, несмотря на это, удалось спасти 7 144 человека — из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей.
  • Мариуполь так и остается заблокированным российскими оккупантами. Вражеские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей.
  • Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня правительство создало Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
  • Совет Владимира Зеленского россиянам, которые думают: "Ищите способы получать достоверную информацию. И берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить".
  • Президент во время обращения также упомянул об украинских параолимпийцах. "На зимней Паралимпиаде наши ребята и наши девушки завоевали уже 25 медалей! И занимают второе место в общем зачете, уступая только хозяевам соревнований — Китаю".

Оккупанты обстреляли онкологическую больницу

В Николаеве российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу. О жертвах сейчас неизвестно.

"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области", — отметил начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко.

Он подчеркнул, что если страна-агрессор видит в онкологических больных "равного противника, который несет угрозу" — она не просто больна, она уже в агонии.

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"Если ненависть к врагу сплачивает — мы уже самая сплоченная нация в мире", — сказал он.

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