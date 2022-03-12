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Зеленський записав чергове відеозвернення: про що говорив (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 01:26
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Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами
Зеленський зазначив, що Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський зазначив, що Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців після 16 дня війни РФ проти нашої країни.

Звернення з'явилося на Telegram-каналі президента.

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Про що говорив Зеленський — тези

  • За словами президента, Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях.
  • Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави.
  • 11 березня російські окупанти зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Однак попри це вдалося врятувати 7 144 людини — з Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.
  • Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами. Ворожі війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей.
  • Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
  • Порада Володимира Зеленського росіянам, які думають: "Шукайте способи отримувати достовірну інформацію. І бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити".
  • Президент під час звернення також згадав про українських параолімпійців. "На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей! І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань — Китаю".

Окупанти обстріляли онкологічну лікарню

У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про жертв нині невідомо.

"Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області", — зазначив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.

Він наголосив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" — вона не просто хвора, вона вже в агонії.

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"Якщо ненависть до ворога гуртує — ми вже найзгуртованіша нація у світі", — сказав він.

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