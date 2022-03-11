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Спасибо, что защищал нас! В бою с оккупантами погиб 19-летний Иван Покидько

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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11 марта, 23:40
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Война России против Украины забрала жизнь еще одного храброго украинца, автора проекта "Озброєні" – что о нем известно
На войне с оккупантами погиб Иван Покидько
На войне с оккупантами погиб Иван Покидько / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине во время боев с российскими оккупантами 9 марта погиб 19-летний Иван Покидько. Парень закончил Украинскую академию лидерства и основал там проект "Озброєні". Он готовил лекции по личному развитию для военнослужащих.

Об этом сообщили в УАЛ.

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Отмечается, что Иван учился в харьковском центре УАЛ в 2020-21 учебном году. Парень служил в 3-м отдельном полку специального назначения им. Святослава Хороброго ВСУ.

"Был эрудированным, ответственным и трудолюбивым, обладал высокими моральными ценностями, увлекался военным делом", - описывают героя в академии.

Фото: УАЛ

Журналисты "Сегодня" узнали в УАЛ, что Ивану было всего 19 лет. Сам из Кривого Рога. После окончания академии он не пошел дальше учиться, а вернулся в родной город и ушел в армию. Хоронить парня будут в Кривом Роге.

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"Это честь иметь выпускника, сознательно избравшего благородное дело – защищать страну! Он развивался как целостная личность и по военному делу хотел стать лучшим, ибо чувствовал в этом ценность и необходимость! Герои не погибают! Светлая память", – добавили в УАЛ.

Под публикацией комментарии оставили сотни украинцев, большая часть из них знают Ивана лично:

  • Ваня... сыграй нам на гитаре в последний раз.
  • Трудно найти более искреннего и веселого человека. Пусть он останется таким навсегда, в наших сердцах.
  • Ваня, все бы отдала, чтобы тебя еще хоть раз обнять или увидеть, как ты улыбаешься!
  • Я вдохновлялся тобой, друг! Герои не умирают.
  • Иван нес мой каремат в походе, потому что у меня не хватало места в рюкзаке. Иван обнимал так крепко, что иногда у меня хрустели кости. Он был ко мне таким добрым!
  • Не могу в это поверить... Он был тем, о ком трудно не вспоминать каждый день. Более позитивного и мудрого человека я еще не встречала. Больно терять таких людей.
  • Спасибо, что поддерживал. Спасибо, что защищал нас.
  • Когда-то Иван, говоривший, что вообще не умеет шутить, рассмешил меня так, что я не могла остановиться. Спасибо!
  • Это ужасно. Мы никогда им не простим. Лучших уничтожают.
  • Слава Нации. Герои не погибают. Твой подвиг не забудется, вечная душа.
  • Невозможно в это поверить… он был очень светлым! Небеса уносят лучших. Мои соболезнования семье.

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