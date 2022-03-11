Спасибо, что защищал нас! В бою с оккупантами погиб 19-летний Иван Покидько

Война России против Украины забрала жизнь еще одного храброго украинца, автора проекта "Озброєні" – что о нем известно

На войне с оккупантами погиб Иван Покидько / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине во время боев с российскими оккупантами 9 марта погиб 19-летний Иван Покидько. Парень закончил Украинскую академию лидерства и основал там проект "Озброєні". Он готовил лекции по личному развитию для военнослужащих.

Об этом сообщили в УАЛ.

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Отмечается, что Иван учился в харьковском центре УАЛ в 2020-21 учебном году. Парень служил в 3-м отдельном полку специального назначения им. Святослава Хороброго ВСУ.

"Был эрудированным, ответственным и трудолюбивым, обладал высокими моральными ценностями, увлекался военным делом", - описывают героя в академии.

Фото: УАЛ

Журналисты "Сегодня" узнали в УАЛ, что Ивану было всего 19 лет. Сам из Кривого Рога. После окончания академии он не пошел дальше учиться, а вернулся в родной город и ушел в армию. Хоронить парня будут в Кривом Роге.

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"Это честь иметь выпускника, сознательно избравшего благородное дело – защищать страну! Он развивался как целостная личность и по военному делу хотел стать лучшим, ибо чувствовал в этом ценность и необходимость! Герои не погибают! Светлая память", – добавили в УАЛ.

Под публикацией комментарии оставили сотни украинцев, большая часть из них знают Ивана лично: