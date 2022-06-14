Жители Закарпатья зарабатывали на переправке мужчин-уклонистов за границу (фото)

В Украине незаконно отправляют мужчин за границу. Фото: коллаж "Сегодня"

В апреле пограничники совместно с СБУ и полицией задержали троих закарпатцев, которые планировали переправить в Румынию мужчин призывного возраста. В результате всем фигурантам дела объявили о подозрении. Теперь им грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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С помощью тепловизоров злоумышленники отслеживали движение пограничных нарядов и переправляли граждан через границу в темное время суток. Свои услуги они оценивали в 16 500 евро.

Сегодня, 14 июня, в помещении преступников были найдены радиостанции, мобильные терминалы, надувная лодка, GPS-навигатор, блокноты с черновыми записями и т.д.

Эти вещи станут доказательствами противоправной деятельности. А в случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

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Злоумышленников задержали

В Одесской области "бизнесмен" зарабатывал на переправке мужчин-уклонистов за границу

Жителю Одесской области во второй раз сообщили о подозрении в незаконном вывозе мужчин призывного возраста через границу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, 26 марта подозреваемый пытался в обход пунктов пропуска провести в Молдову четырех военнообязанных украинцев в возрасте от 32 до 47 лет. За свои услуги он брал 9 тысяч долларов.

Мужчин задержали военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что подозреваемого уже задерживали 19 марта за совершение аналогичного преступления. Тогда он пытался переправить шестерых мужчин призывного возраста.

Однако в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"Несмотря на статус подозреваемого и возложение судом обязанностей при применении меры пресечения, злоумышленник продолжил реализацию налаженной преступной схемы по незаконной переправке военнообязанных граждан через госграницу Украины. Таким образом, примененная мера пресечения в виде залога в определенном размере не смогла в полной мере обеспечить надлежащее поведение подозреваемого и предотвратить существующие риски – совершение нового аналогичного уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

Теперь решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Ранее мы рассказывали, что главу партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума Владимира Путина Виктора Медведчука задержали при попытке переправиться через границу Украины, где его ждали сотрудники ФСБ. Российская спецслужба организовала эту операцию вместе с криминалитетом Украины. Побег готовился по воде через непризнанное Приднестровье.