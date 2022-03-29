В Одесской области "бизнесмен" зарабатывал на переправке мужчин-уклонистов за границу

Когда подозреваемый попался в первый раз, за него внесли залог и он снова взялся за старое

Мужчин задержали пограничники. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителю Одесской области во второй раз сообщили о подозрении в незаконном вывозе мужчин призывного возраста через границу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По данным следствия, 26 марта подозреваемый пытался в обход пунктов пропуска провести в Молдову четырех военнообязанных украинцев в возрасте от 32 до 47 лет. За свои "услуги" он брал 9 тысяч долларов.

Мужчин задержали военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что подозреваемого ранее, 19 марта этого года, уже задерживали по подозрению в совершении аналогичного преступления. Тогда он пытался переправить шестерых мужчин призывного возраста.

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Однако в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, внесенного в порядке, установленном законом.

"Несмотря на статус подозреваемого и возложение судом обязанностей при применении меры пресечения, злоумышленник продолжил реализацию налаженной преступной схемы по незаконной переправке военнообязанных граждан через госграницу Украины. Таким образом, примененная мера пресечения в виде залога в определенном размере не смогла в полной мере обеспечить надлежащее поведение подозреваемого и предотвратить существующие риски – совершение нового аналогичного уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

В настоящее время решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к совершенному правонарушению.

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