СБУ задержала нардепа Шевченко при попытке покинуть Украину

Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Народного депутата Евгения Шевченко задержала СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

При попытке пересечения границы с Польшей задержали народного депутата Евгения Шевченко.

Эту информацию "Сегодня" подтвердили в украинских силовых структурах.

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По предварительной информации, сотрудники Службы безопасности Украины доставили его в Киев.

Кроме этого, напоминаем, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Чем известен Шевченко?

Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался. Вот, например, один из его постов в Facebook уже после кровавых разгонов протестующих в Минске: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

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Шевченко неоднократно ездил в Минск и встречался с Лукашенко. На фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.

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