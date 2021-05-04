Красная зона может уменьшиться в три раза. Кто в очереди на выход?

Житомирская область вышла из красной зоны карантина. Также из списка "красных" могут выйти еще четыре области: Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
Решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЕБ и ЧС. Немчинов отметил, что жесткие ограничения в области отменят с 00:00 5 мая. Вместо них будут правила оранжевой зоны карантина.
Какие еще области могут выйти из красной зоны?
После заседания госкомиссии по вопросам ТЕБ и ЧС главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что красную зону в ближайшие дни могут покинуть четыре области:
- Запорожская;
- Полтавская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
"При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", – заявил Ляшко.
Если ожидания властей подтвердятся, в красной зоне останется только два региона – Сумская и Харьковская области.
Напомним, ранее мы писали, что в Черкасской области ухудшаются показатели по коронавирусу. Из-за этого регион может попасть в красную зону карантина.
Кроме того, с 1 мая ряд областей перешли из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.
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