Красная зона может уменьшиться в три раза. Кто в очереди на выход?

Пять областей могут покинуть красную зону карантина – тогда "красными" останутся всего две области

Житомирская область вышла из красной зоны карантина. Также из списка "красных" могут выйти еще четыре области: Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЕБ и ЧС. Немчинов отметил, что жесткие ограничения в области отменят с 00:00 5 мая. Вместо них будут правила оранжевой зоны карантина.

Какие еще области могут выйти из красной зоны?

После заседания госкомиссии по вопросам ТЕБ и ЧС главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что красную зону в ближайшие дни могут покинуть четыре области:

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Запорожская;

Полтавская;

Хмельницкая;

Черниговская.

"При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", – заявил Ляшко.

Если ожидания властей подтвердятся, в красной зоне останется только два региона – Сумская и Харьковская области.

Напомним, ранее мы писали, что в Черкасской области ухудшаются показатели по коронавирусу. Из-за этого регион может попасть в красную зону карантина.

Кроме того, с 1 мая ряд областей перешли из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.